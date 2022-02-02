В Корабельном районе Николаева из 10 защитных сооружений только 2 расположены на территории района и включены в расчет укрытия населения. Остальные 8 бомбоубежищ находятся на территории промышленных предприятий, практически на окраинах района вдали от жилых домов, и предназначены для укрытия работающей смены предприятия, на котором они расположены.

Об этом сообщили в администрации Корабельного района в ответе на информационный запрос НикВести.

8 сооружений расположены:

Николаевское отделение ЧАО «ABINBEV/EFES Украина», Николаев, улица Янтарная, 320;

ООО «Николаевский судостроительный завод «Океан», Николаев, Заводская площадь, 1;

ООО «Кютерминалз Ольвия», Николаев, улица Айвазовского, 29;

ООО «Компания «Евровнешторг», Николаев, улица Айвазовского, 13;

ООО «Лентакс-Юг», Николаев, улица Айвазовского, 15;

Количество бомбоубежищ на каждом из предприятий в администрации района не указали, но сообщили, что 3 «ограниченно готовы» к укрытию населения, а 5 вовсе не готовы.

2 защитных сооружения расположены на территории района и включены в расчет укрытия населения. Первое относится к ООО «Металлург Юга» и оно «ограниченно готово» к укрытию населения. Второе защитное сооружение расположено по улице Металлургов, 4 и находится в государственной собственности. В администрации района указали, что с переписки с Фондом государственного имущества Украины установлено, что оно не готово к укрытию населения.

В ответе на запрос руководство администрации отмечает, что сейчас у них нет права проверять защитные сооружения. Балансодержатели сами оценивают их состояние.

— В соответствии с «Требованиями по содержанию и эксплуатации защитных сооружений гражданской защиты», которые утверждены приказом Министерства внутренних дел Украины от 09.07.2018 года № 579, проверка готовности защитных сооружений органами местного самоуправления не производится. Оценка состояния готовность защитных сооружений осуществляется балансодержателями раз в год, — говорится в ответе на запрос.

Также на территории района определено 81 подвальное помещение (департамент ЖКХ — 37, ОСМД — 20, управление образования Николаевского горсовета — 18, департамент образования, науки и молодежи ОГА — 4, административно-культурные здания Николаевского горсовета — 2), которые можно использовать для укрытия населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Стоит отметить, что защитные сооружения, расположенные на территории Корабельного района, не находятся на балансе администрации, поэтому средства на их ремонт и эксплуатацию не выделяются.

Ранее сообщалось, что в Николаеве в 70 бомбоубежищах отсутствует фильтровентиляционное оборудование, на его восстановление нужно 17 миллионов гривен.

До этого заместитель Николаевского городского головы Юрий Степанец заявил о необходимости срочно привести в порядок защитные сооружения в городе. После он рассказал, что получил от мэра «мондюлей» за свои слова о проблемах с бомбоубежищами.

Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким уверен, что в случае наступление российский войск на регион местные жители смогут использовать подвалы в качестве укрытия.