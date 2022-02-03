В случае чрезвычайной ситуации большинству жителей микрорайона «Намыв» негде прятаться. На данной территории отсутствуют бомбоубежища, а подвальные помещения в домах не соответствуют техническим требованиям.

Об этом говорится в ответе администрации Заводского района на информационный запрос издания НикВести.

На Намыве проживает больше 25 тысяч жителей. Бомбоубежищ на территории микрорайона нет. Для укрытия могут использоваться только подвальные помещения школы №57 (улица Лазурная, 46), ОСМД «Жемчужина» (улица Озерная, 17-б), ОСМД «Звезда» (улица Озерная, 19), супермаркета «Сильпо» (улица Озерная, 17-г) и подземный паркинг жилищного комплекса «Ривьера». В них могут спрятаться 5 тысяч 469 людей, а для остальных жителей ­– мест для укрытия нет.

Вместе с тем, все вышеуказанные подвальные помещения в жилых домах не соответствуют техническим требованиям для укрытия.

— Граничное время нахождения людей в условиях изоляции в таких сооружениях, не оборудованных системами подачи воздуха, энерго- и водоснабжением — 4-6 часов. Но это не исключает возможность укрытия в них при экстренной необходимости, — сообщили в администрации.

В общем на территории Заводского района размещено 64 защитных сооружения, 23 из них государственной формы собственности, 25 — частой и 16 — коммунальной.

К использованию готовы 9 сооружений, ограничено готовы — 16, а вовсе не готовы — 39. Также на территории района есть 83 подвальных помещения, которые можно использовать для укрытия.

В администрации отмечают, что защитные сооружения государственной и частной формы собственности (48 убежищ) используются предприятиями, учреждениями и организациями для укрытия своих работников в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Укрытие населения района планируется в 99 сооружениях (83 подвала и 16 коммунальных убежищ).

— 60% защитных сооружений гражданской защиты (убежища) не готовы к использованию по назначению. Из основных причин — выход из строя, непригодность фильтровентиляционного оборудования, аварийное состояние помещений, неисправность инженерных сетей, подтопления и тому подобное, — рассказали в администрации района.

В 2021 году администрация потратила 508 тысяч гривен на приобретение фильтров для защитных сооружений. Ориентировочная стоимость покупки фильтровентиляционного оборудования для одного сооружения — 240 тысяч гривен.

Напомним, что в Корабельном районе Николаева из 10 защитных сооружений только 2 могут использоваться для укрытия населения. При этом существуют они только на бумаге.

Ранее сообщалось, что в Николаеве в 70 бомбоубежищах отсутствует фильтровентиляционное оборудование, на его восстановление нужно 17 миллионов гривен.

До этого заместитель Николаевского городского головы Юрий Степанец заявил о необходимости срочно привести в порядок защитные сооружения в городе. После он рассказал, что получил от мэра «мондюлей» за свои слова о проблемах с бомбоубежищами.

Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким уверен, что в случае наступление российский войск на регион местные жители смогут использовать подвалы в качестве укрытия.