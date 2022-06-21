Евросоюз согласовывает последние пункты финпакета помощи украинской экономике на 9,5 миллиардов долларов.
Об этом информирует Bloomberg.
Агентство пишет, что пакет состоит из 25-летних кредитов с 10-летним льготным периодом для возвращения средств. Процентов фактически нет, так как они лягут на бюджет Евросоюза.
Финальные подробности миллиардного пакета обговорят на саммите ЕС 23-24 июня. Этот шаг европейской подмоги должны одобрить все 27 членов альянса, а также Европарламент.
Журналисты указывают, что разные страны выступают за отличающиеся от друг друга форматы помощи Украины. Еврокоммисия рекомендует кредит, а Германия и Словакия гранты.
После одобрения 9,5 миллиардов долларов в пакет пропишут инструменты, которые позволят следить, чтобы выделенные средства по назначению.
Как сообщалось, ВР призвала страны ЕС поддержать предоставление Украине статуса кандидата на членство.
Евросоюз согласовывает последние пункты финпакета помощи украинской экономике на 9,5 миллиардов долларов.
Об этом информирует Bloomberg.
Агентство пишет, что пакет состоит из 25-летних кредитов с 10-летним льготным периодом для возвращения средств. Процентов фактически нет, так как они лягут на бюджет Евросоюза.
Финальные подробности миллиардного пакета обговорят на саммите ЕС 23-24 июня. Этот шаг европейской подмоги должны одобрить все 27 членов альянса, а также Европарламент.
Журналисты указывают, что разные страны выступают за отличающиеся от друг друга форматы помощи Украины. Еврокоммисия рекомендует кредит, а Германия и Словакия гранты.
После одобрения 9,5 миллиардов долларов в пакет пропишут инструменты, которые позволят следить, чтобы выделенные средства по назначению.
Как сообщалось, ВР призвала страны ЕС поддержать предоставление Украине статуса кандидата на членство.