Евросоюз согласовывает последние пункты финпакета помощи украинской экономике на 9,5 миллиардов долларов.

Об этом информирует Bloomberg.

Агентство пишет, что пакет состоит из 25-летних кредитов с 10-летним льготным периодом для возвращения средств. Процентов фактически нет, так как они лягут на бюджет Евросоюза.

Финальные подробности миллиардного пакета обговорят на саммите ЕС 23-24 июня. Этот шаг европейской подмоги должны одобрить все 27 членов альянса, а также Европарламент.

Журналисты указывают, что разные страны выступают за отличающиеся от друг друга форматы помощи Украины. Еврокоммисия рекомендует кредит, а Германия и Словакия гранты.

После одобрения 9,5 миллиардов долларов в пакет пропишут инструменты, которые позволят следить, чтобы выделенные средства по назначению.

Как сообщалось, ВР призвала страны ЕС поддержать предоставление Украине статуса кандидата на членство.