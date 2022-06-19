Верховная Рада обратилась к государствам-членам Европейского Союза с призывом поддержать предоставление Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.

За это решение проголосовали 315 народных депутатов, пишет УНИАН.

Речь идет о постановлении об обращении ВР к государствам-членам Европейского Союза и институтам Евросоюза относительно поддержки предоставления Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС (№7471).

ВР обращается к национальным парламентам, правительствам государств-членов и институтам ЕС и призывает поддержать стремление Украины о признании ее европейской перспективы путем предоставления статуса страны-кандидата на вступление в ЕС во время саммита Европейского совета 23-24 июня.

Также украинский парламент призывает ЕС продолжить стоять плечом к плечу с украинским народом в его борьбе за собственный суверенитет и восстановление территориальной целостности в международно признанных границах, на защите общеевропейских ценностей, демократии, плюрализма и основных свобод; продолжить оказывать максимально возможную экономическую и финансовую поддержку Украине, в частности для дальнейшего укрепления устойчивости ее демократических институтов и макрофинансовой стабильности.

Кроме того, ВР призывает наращивать военную помощь как на национальном уровне, так и в рамках Европейского фонда мира на основе скоординированной оценки потребностей, согласованной с украинской властью для усиления противовоздушной, противотанковой и противокорабельной обороны, а также защитное снаряжение и защищенное оборудование для связи.

Среди прочего, парламент призывает продолжать предоставление гуманитарной помощи Украине как на национальном уровне, так и в рамках механизма гражданской защиты ЕС; усиливать жесткое санкционное давление на Россию и Беларусь через последовательное введение дальнейших пакетов санкций.

Отмечается, что такие санкции должны включать, в частности, отключения России от мировой финансовой системы, полное эмбарго на важнейшие товары российского экспорта, в том числе нефть, газ, уголь, прекращение всех российских инвестиций в области энергетики в ЕС, в том числе в атомную энергетику, запрет российского судоходства, логистики и доступа к портам на территории государств-членов ЕС, а также введение персональных санкций на высокопоставленных российских чиновников и членов их семей и арест и последующую конфискацию их активов в странах ЕС.

Верховная Рада также, учитывая исключительную ответственность России за блокирование украинских портов и кражу украинского зерна, призывает уделить особое внимание обеспечению мировой продовольственной безопасности и принять необходимые меры для обеспечения безопасного и бесперебойного экспорта украинских зерновых.

Кроме того, ВР призывает расследовать и наказать виновных в военных преступлениях и преступлениях против человечности, актах геноцида, бесчеловечных зверствах против украинцев, совершенных российскими оккупантами.

Отмечается, что ЕС как региональный лидер должен быть привлечен к подготовке и созданию Специального трибунала в отношении преступления агрессии против Украины с целью расследования преступления агрессии против Украины и привлечения представителей высшего политического и военного руководства России к ответственности за его совершение.

Также ВР призывает способствовать восстановлению Украины, в частности инфраструктуры, медицинских учреждений, жилья и школ, а также продолжению процесса модернизации государства с целью дальнейшего углубления политической и экономической интеграции Украины с ЕС и выполнения Копенгагенских критериев, в том числе в соответствии с планом ЕС «Восстановление Украины».

Украина просит не ослаблять помощь, пока вся территория страны не будет полностью освобождена, а государство-агрессор не будет побеждено и наказано. В частности, Украина призывает ЕС увеличивать приобретение и поставки оружия, как на национальном уровне, так и в рамках Европейского фонда.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Напомним, Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Также предлагается предоставить такой статус и Молдове.