Еврокомиссия рекомендует предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Также предлагается предоставить такой статус и Молдове.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет РБК-Украина.

— Украина имеет очень энергичное и активное гражданское общество - это хорошо. Украина имеет избирательную систему, которая доказала свою справедливость и свободу. Украина имеет систему образования, которая хорошо развита. Мы знаем и восхищаемся цифровыми навыками этой страны и цифровой инфраструктурой, — заявила Урсула фон дер Ляйен.

Глава ЕК заявила, что экономика Украины до войны показала здоровый уровень дефицита всего 2%, в то время как государственный долг ниже 50%.

— Это хорошо для того, чтобы стать полностью функционирующей рыночной экономике это важно, потому что, конечно, Украина должна быть способна интегрироваться в единый рынок ЕС, — добавила Урсула фон дер Ляйен.

Президент Владимир Зеленский поприветствовал положительное заключение Еврокомиссии о предоставлении Украине статуса кандидата.

— Это первый шаг к членству в ЕС, который, безусловно, приблизит нашу победу. Спасибо президенту Урсуле фон дер Ляйен и каждому члену ЕК за историческое решение. Рассчитываю на положительные итоги саммита ЕС на следующей неделе, — написал Владимир Зеленский в Twitter.

В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что предоставление Украине статуса кандидата в ЕС «станет ярким доказательством европейского лидерства и огромным толчком для дальнейших преобразований в Украине».

— Европейская история в процессе становления. Мы приветствуем положительное заключение Еврокомиссии о том, что Украина должна получить статус кандидата в члены ЕС на саммите ЕС на следующей неделе, — написал Дмитрий Кулеба в Twitter.

Ранее европейские СМИ отмечали, что статус кандидата - это не гарантия того, что та или иная страна в итоге вступит в ЕС. Для присоединения к Евросоюзу требуется соответствовать ряду довольно строгих требований. Зачастую переговоры ЕС со страной, претендующей на вступление, затягиваются на долгие годы.