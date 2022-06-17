Еврокомиссия приняла решение рекомендовать предоставить Украине статус государства-кандидата на вступление в Евросоюз.

Об этом сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата. Согласно источникам агентства, Еврокомиссия одобрила этот шаг «при условии, что Киев в будущем выполнит обязательства в сфере законодательства, судебной системы и борьбы с коррупцией».

Окончательное решение о предоставлении этого статуса Украине должны одобрить все 27 государств-членов ЕС.

Европейские СМИ отмечали, что статус кандидата - это не гарантия того, что та или иная страна в итоге вступит в ЕС. Для присоединения к Евросоюзу требуется соответствовать ряду довольно строгих требований. Зачастую переговоры ЕС со страной, претендующей на вступление, затягиваются на долгие годы.

Ранее правительство Дании готово поддержать предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, если Европейская комиссия предоставит положительную рекомендацию.