Правительство Дании готово поддержать предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, если Европейская комиссия предоставит положительную рекомендацию.

Об этом заявил министр иностранных дел Еппе Кофод, пишет Ekstra Bladet.

— Если Еврокомиссия решит, что Украина готова обрести статус кандидата, то это тоже то, что мы можем поддержать, — сказал Еппе Кофод.

Он сделал заявление в четверг после того, как лидеры Франции, Германии и Италии в Киеве заявили о поддержке предоставления Украине статуса кандидата.

Прежде чем премьер-министр Метте Фредериксен отправится в Брюссель на саммит ЕС, чтобы поддержать решение, она должна получить мандат в парламенте.

Еппе Кофод добавил, что если страна становится кандидатом, это не значит, что путь к членству короткий или легкий.

— Также важно сказать, что должен пройти долгий путь. Это касается всех кандидатов, они должны отвечать Копенгагенским критериям, — сказал Еппе Кофод.

Напомним, Заместитель главы Европейской комиссии, еврокомиссар по вопросам ценностей и прозрачности Вера Йоурова считает, что вступление Украины в ЕС должно занять годы, а не десятилетия, как об этом ранее заявляли некоторые европейские политики.