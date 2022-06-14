Заместитель главы Европейской комиссии, еврокомиссар по вопросам ценностей и прозрачности Вера Йоурова считает, что вступление Украины в ЕС должно занять годы, а не десятилетия, как об этом ранее заявляли некоторые европейские политики.

Об этом она сказала в интервью El Pais.

— Мое сердце говорит: дадим им как можно скорее получить статус кандидата. Это очень сильный символический месседж и поощрение украинского народа. Мой разум говорит, что мы должны понимать ситуацию в стране не только с учетом Копенгагенских критериев, но и с учетом ряда различных вопросов, связанных с институтами, — отметила еврокомиссар.

Она подтвердила, что 17 июня Еврокомиссия должна окончательно предоставить вывод о предоставлении статуса кандидата на членство в ЕС для Украины, а также Молдовы и Грузии.

— Мы также должны рассматривать Украину немного по-другому, чем государства, в которых царит мир. Кроме того, Украина полностью разорена. Поэтому мы должны параллельно работать над возможным кандидатским статусом и скорейшим восстановлением страны, — считает Вера Йоурова.

Чиновница Еврокомиссии также прокомментировала предложение предоставить Украине промежуточный статус до вступления в ЕС, но назвала это более неопределенным процессом: «Он может занять десятилетия. Я так не считаю. Я бы хотела, чтобы это произошло за годы».

Напомним, ранее французский министр по европейским делам Клеман Бон заявил, что процесс вступления Украины в Евросоюз может занять 15 или 20 лет.