Власти Ирландии заморозили на сумму более 1,7 миллиарда евро активов, связанных с российскими физическими и юридическими лицами, попавшими под санкции Евросоюза в ответ на агрессию РФ против Украины.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на ирландские СМИ.

По словам пресс-секретаря МИД страны, всего речь идет о сумме в 1,72 миллиарда евро.

Отмечается, что в начале апреля в документах Еврокомиссии еще речь шла о замораживании российских активов в Ирландии на сумму в 839 миллионов евро.

Считается, что львиная доля этой суммы состоит из финансовых активов россиян в различных банковских учреждениях и фондах, а не конфискованных яхт, самолетов и элитного имущества олигархов, которые в последние месяцы стали предметом внимания в других юрисдикциях.

ЕС принял шесть раундов санкций против России с начала войны в Украине. Последний пакет, направленный против российской нефти, банков и военных должностных лиц, вступил в силу в начале этого месяца.