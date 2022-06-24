В Пентагоне уточнили, что войдет в новый пакет военной помощи Украине.

Напомним, что в Белом Доме объявят о выделении еще одного пакета военной помощи Украине в размере 450 миллионов долларов.

Украина получит еще 4 реактивные системы залпового огня HIMARS, 18 катеров для береговой охраны и охраны внутренних вод, 36 тысяч артиллерийских снарядов, 1,2 тысячи гранатометов, 2 тысячи пулеметов. В Белом доме добавили, что выделили Украине на безопасность с начала вторжения рф более 6 миллиардов долларов.

Как отметил спикер Пентагона Джон Кирби, общая сумма помощи Украине с начала войны составила 6,1 миллиарда долларов. Всего с момента прихода к власти нынешней американской администрации Украине было выделено 6,8 миллиарда долларов.

Напомним, что министр обороны Украины Алексей Резников обговорил с Берлином содержание новой военной помощи.