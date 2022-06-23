К вечеру сегодняшнего дня в Белом Доме объявят о выделении еще одного пакета военной помощи Украине в размере 450 миллионов долларов.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на свои источники.
В новый пакет включат новые РСЗО HIMARS и артиллерийские снаряды калибра 155мм.
Официально в администрации Байдена заявили журналистам, что до официального анонса не смогут выдать прессе подробности новой военной помощи, однако добавили, что Украина будет ее получать на регулярной основе.
Как сообщалось в американских СМИ, США могут выслать Украине еще четыре системы HIMARS.
К вечеру сегодняшнего дня в Белом Доме объявят о выделении еще одного пакета военной помощи Украине в размере 450 миллионов долларов.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на свои источники.
В новый пакет включат новые РСЗО HIMARS и артиллерийские снаряды калибра 155мм.
Официально в администрации Байдена заявили журналистам, что до официального анонса не смогут выдать прессе подробности новой военной помощи, однако добавили, что Украина будет ее получать на регулярной основе.
Как сообщалось в американских СМИ, США могут выслать Украине еще четыре системы HIMARS.