Все государственные, местные органы власти и предприятия теперь должны проводить обязательные упрощенные закупки в электронной системе Prozorro на сумму от 50 тысяч гривен.

Соответствующие изменения к постановлению №169, регулирующему проведение госзакупок на период военного положения, были приняты Кабинетом Министров Украины 24 июня, сообщает госпредприятие «Прозорро».

Ранее закупки разрешали проводить на время войны в обход системы, просто публикуя потом подписанные договоры.

Новое постановление предусматривает, что для закупок от 50 тысяч гривен заказчики должны проводить упрощенные закупки.

«Это максимально быстрый и гибкий инструмент в системе Prozorro, позволяющий за 6-8 дней провести аукцион и заключить контракт с поставщиком. Кроме того, стандартизированные товары такие, как топливо, офисное оборудование или пищевые продукты, можно будет покупать в электронном каталоге Prozorro Market», — говорится в сообщении.

В то же время предложенные изменения предусматривают целый ряд оснований для проведения прямых закупок, когда это критически важно.

— Изменения, принятые Кабмином, максимально учитывают ситуацию в Украине. Заказчики, находящиеся в зоне боевых действий и не имеющие возможности воспользоваться электронной системой или нуждающиеся в закупке здесь и сейчас, смогут заключать прямые контракты, — отметил генеральный директор ГП «Прозорро» Василий Задворный.

Ранее сообщалось, что коммунальное предприятие «Николаевские парки», воспользовавшись специальной процедурой закупок военного времени, потратит без конкурса 14 миллионов гривен на уход за зелеными насаждениями в Заводском районе.