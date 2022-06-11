Коммунальное предприятие «Николаевские парки», воспользовавшись специальной процедурой закупок военного времени, потратит без конкурса 14 миллионов гривен на уход за зелеными насаждениями в Заводском районе.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Согласно договору, который был заключен 1 июня, николаевский филиал ООО «Еврокоммунсервис» за 13,84 миллионов гривен будет ухаживать за 57 парками, скверами и зелеными зонами района до 23 августа.

Подрядчик должен провести подрезку деревьев и кустарников, уход за цветами и летними клумбами, ремонт лавочек, урн и т.п. 4,3 миллиона гривен на финансирование предусмотрены в местном бюджете, еще 9,53 миллиона гривен — со счетов коммунального предприятия.

Коммунальное предприятие «Николаевские парки» возглавляет Дмитрий Чучмай из Мариуполя. До апреля прошлого года он руководил «Мариупольавтодор» и был уволен из-за коррупционного скандала после служебного расследования.

На должность заместителя директора предприятия недавно был переведен Александр Брыжатый— бывший заместитель директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства, который является одним из фигурантов «дела о Соборной площади».

Александр Брыжатый

Отметим, что закупка услуг была проведена по процедуре «Украинская Освободительная Война». 28 февраля в законодательство были внесены изменения, которые позволяют проводить оборонные и публичные закупки товаров, работ и услуг по прямым договорам с подрядчиками — без проведения торгов, упрощенных процедур и т.д.

Николаевский филиал ООО «Еврокоммунсервис» был зарегистрирован в 2018 году. Его учредителем является Руслан Крамаренко, который когда-то был заместителем министра Украины по вопросам ЖКХ (с сентября 2009 года по март 2010), а также замглавы Киевской городской государственной администрации Александра Попова (с 2010 по 2014 год).

Руслан Крамаренко

Ранее «Еврокоммунсервис» получало только один бюджетный подряд — от Департамента ЖКХ на сумму 9 тысяч гривен.

Также Руслану Крамаренко принадлежит компания «Місто для людей», которая обслуживает часть многоквартирных домов в Николаеве.