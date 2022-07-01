Соединенные Штаты в июне впервые в истории обеспечили страны Евросоюза большим количеством газа, чем поставила Россия.

На это обратил внимание исполнительный директор Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бирол, передает «Укринформ».

— Недавнее резкое сокращение Россией объемов поставок природного газа в ЕС означает, что этот месяц стал первым в истории, когда Евросоюз импортировал больше газа в сжиженном состоянии из Соединенных Штатов, чем по трубам из России, — отметил он.

Фатих Бирол также подчеркнул, что уменьшение российского предложения параллельно вынуждает ЕС сбавлять спрос на газ, чтобы подготовиться к зиме.

Напомним, американский политик и актер Арнольд Шварценеггер призвал страны мира как можно скорее отказаться от поставок топливных ресурсов из России.