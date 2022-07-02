Суд наложил арест на 100% корпоративных прав ООО «Брокард-Украина», принадлежащих кипрской компании Инденон Холдинг Лимитед, а через нее — владелице российской сети «Л'Этуаль» россиянке Татьяне Володиной.

Об этом пишет Liga.net со ссылкой на постановление Подольского райсуда Киева от 18 мая.

Издание обратило на это внимание после того, как в судебный реестр был открыт публичный доступ.

Отмечается, что арест был наложен в рамках уголовного производства о присвоении имущества (ч. 5 ст. 191 УК) и финансировании агрессии против Украины (ч. 2 ст. 110-2 УК).

«Суд запретил Володиний и ее представителям отчуждать корпоративные права на «Брокард-Украина», но в начале июня Brocard разослал партнерам сообщения об изменении владельца — компанию продали парфюмерному холдингу Philippe Benacin Holding (как выяснилось позже — без разрешения Антимонопольного комитета)», — пишет Liga.net.

Адвокаты компании просили суд отменить арест имущества, учитывая, что конечным бенефициарным владельцем компании стал гражданин Франции Филипп Бенасин.

При этом суд удовлетворил ходатайство «Брокард-Украина» лишь частично. Арест остается в силе, как и запрет совершать любые действия, связанные с проведением государственной регистрации права собственности на корпоративные права компании. В то же время ей разрешили поменять директора и местонахождение юридического лица.

Напомним, суд арестовал корпоративные права и имущество ООО «Глуховский карьер кварцитов» (Сумщина), принадлежащее офшорной компании подсанкционного российского олигарха Олега Дерипаски.