Об этом в интервью LB.ua сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он добавил, что месячный бюджет Украины составляет около 250 млрд грн, из которых от 70 до 100 миллиардов гривен поступают от налоговой и таможни.

Премьер подытожил, что на сегодняшний день есть договоренности со странами и международными финансовыми институтами о финансовой помощи на сумму почти в 29 миллиардов долларов США. Значительную часть этих средств Украина уже получила.

— Всех этих денег нам хватает для того, чтобы выполнять социальные и гуманитарные обязательства нашей страны. Поэтому хочу сказать, что мы видим ситуацию до конца года прогнозируемой, понимаем, как мы будем выполнять бюджет, — сказал Денис Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Олаф Шольц согласен озвучить гарантии безопасности Украины после этой войны.