Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пятый месяц войны и санкций заговорил об «определенном спаде» в российской экономике.

Об этом Михаил Мишустин заявил на международной промышленной выставке, которого цитирует «Медуза».

Глава российского правительства заявил, что «есть определенный спад в отдельных отраслях», но не до «критической отметки».

В дальнейшем, по словам Михаила Мишустина, российской экономике следует "перейти от догоняющей модели развития к опережающей».

— У нас есть хорошие заделы, во многом это позволило нашей промышленности устоять и избежать драматических сценариев, которые прогнозировали и ожидали наши оппоненты. Да, есть определенный спад в отдельных отраслях, но мы нигде не приблизились к критической отметке. Наоборот, наблюдается ускорение темпов роста в электронике, фармацевтике, других отраслях, - сказал он..

В мае министр транспорта РФ Виталий Савельев заявил, что западные санкции «практически сломали всю логистику» в России.

Ранее сообщалось, что родственницы оккупантов, которые базируются на занятой российскими войсками части Херсонской области, добрались до одного из населенных пунктов региона и начали пытаться забрать их домой, из Украины.