Недавно с такой акцией выходили жены оккупантов из Бурятии

Родственницы оккупантов, которые базируются на занятой российскими войсками части Херсонской области, добрались до одного из населенных пунктов региона и начали пытаться забрать их домой, из Украины.

Об этом сообщает издание «Український Південь», получившее информацию с мест.

Российские солдаты пытаются любой ценой выбыть из зоны боевых действий и для этого привлекают своих жен и даже родителей, которые «устраивают разборки», чтобы забрать своих мужей и сыновей из Украины.

— Приехали жены и матери оккупантов в поселок. Устроили митинг протеста, чтобы их отправили обратно, пока живы. В больницах масса русских солдат, у которых очень серьезные диагнозы, такие как диабет, сердечные болезни. Много кто приехал с ними, и теперь, на месте, пытаются благодаря этому отправиться домой, — рассказал журналистам очевидец.

Напомним, в Нацгвардии заверили, что на Херсонском направлении продолжается успешная контрнаступательная операция украинских сил.