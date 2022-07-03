На Херсонском направлении продолжается успешная контрнаступательная операция украинских сил. Об этом в эфире национального телемарафона заявил пресс-офицер бригады быстрого реагирования Нацгвардии Харитон Старский, передает ЛИГА.Новости.

— Что касается южного направления, то там продолжается успешная наша контрнаступательная операция, – сказал он.

По словам Старского, детальнее о ней можно будет поговорить позже, когда будут результаты, которыми можно будет поделиться с общественностью.

— Сейчас надо набраться терпения и немножко подождать, – сказал он.

Ранее сообщалось, что россияне, вероятно, установят контроль над территорией Луганской области в ближайшие дни.

Напомним, советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович высказал гипотезу о том, как будут действовать Вооруженные силы Украины по освобождению Херсона от российской оккупации, что по его словам однозначно произойдет.



