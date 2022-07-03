Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович высказал гипотезу о том, как будут действовать Вооруженные силы Украины по освобождению Херсона от российской оккупации, что по его словам однозначно произойдет.

Об этом шла речь во время традиционного прямого эфира с Марком Фейгиным в YouTube.

По его словам, российская армия не сможет удержать Херсон, а потому вопрос его освобождения – это вопрос времени. Алексей Арестович отметил, что российские оккупанты на херсонском направлении имеют два пути перехода на левый берег Днепра — это Новокаховская дамба и Антоновский мост в Херсоне, а потому, по его мнению, вполне вероятно, что это пути будут заблокированы.

— Чисто логически там все понятно. Однажды «пушной зверек» подберется к Херсону с обеих сторон, с юга и с севера где-нибудь… И будет создана ситуация, когда «зайчики побегут» через всего две «ниточки», которые там есть: Новокаховскую дамбу и Антоновский мост. А кто его знает (что они будут делать, - прим.), это же замысел командования. Есть вариант грохнуть эти переправы, не дать переправиться и добить всех, кто остался на правом берегу. Есть вариант дать выйти и зайти «на плечах». Это посложнее, но есть разные приемы и способы. В любом случае, город будет освобожден, в этом можно не сомневаться абсолютно. Я придерживаюсь гипотезы, что они (российские войска, - прим.) будут становиться в оборону к середине августа. Но мы не дадим им стать в оборону, это вторая часть гипотезы, и провести референдум тоже не дадим. А значит, всякие чудесные события могут произойти, - сказал Алексей Арестович.

Ситуация на херсонском направлении, карта DeepStateMAP

По его мнению, в случае если на херсонское направление будут подведены около 5 американских РСЗО Himars, то вопрос освобождения Херсона может быть решен за неделю.

— Херсонская группировка обречена. Они не смогут удержать плацдарм на правом берегу, который снабжается по двум несчастным «ниточкам» через широченную огромную реку Днепр. Это нереально. Рассчитывают, что мы все силы и средства будем таскать на восток, а потому не сможем достаточно сил выделить на херсонском направлении, что они смогут подтянуться, контратаковать… что оборона будет удачной, что Вооруженные силы Украины наступать не имеют… Мы подведем туда штук 5 Himars (американская реактивная система залпового огня на колёсном шасси, - прим.) и этот вопрос закроется за неделю, - сказал Алексей Арестович.

Ранее сообщалось, что американские реактивные системы залпового огня HIMARS уже меняют баланс сил на войне в Украине. Благодаря им Вооруженные силы получили возможность увеличить дальность и точность ударов по объектам на оккупированной территории.