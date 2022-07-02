Американские реактивные системы залпового огня HIMARS уже меняют баланс сил на войне в Украине. Благодаря им Вооруженные силы получили возможность увеличить дальность и точность ударов по объектам на оккупированной территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NYT.

Как рассказал командир артиллерийской батареи Валентин Коваль, ситуация изменилась на прошлой неделе, когда его подразделение получило HIMARS.

В темное время суток его бойцы вывели ракетную установку на позицию, набрали координаты и нажали кнопку пуска. По словам Коваля, который командует двумя батареями HIMARS, шесть ракет попали по российским позициям и в значительной степени уничтожили их.

Операторы HIMARS отмечают, что они удвоили проникновение на территорию, которая удерживается Россией, с большей точностью и меньшим риском для себя.

— Эти HIMARS очень сильны. Они позволяют нам максимально вставлять им палки в колеса. Для нас это огромное преимущество. У России нет ничего подобного, — добавил Валентин Коваль.

Отметим, на сегодня в Украину уже доставлено четыре батареи американских РСЗО, еще четыре ожидаются к середине июля. Поставка этих систем рассматривается как возможность уравнять силы с противников, у которого больше оружия и личного состава.

Каждый HIMARS выпускает шесть высокоточных ракет с дальностью до 80 километров, что позволяет наносить удары по российским командным пунктам, складам с боеприпасами и горючим, а также по скоплениям войск в тылу.

РСЗО «Смерч» и «Ураган», которые есть на вооружении у России, по сравнению с ними неточны и требуют много времени для наведения. Кроме того, эти системы не бронированы, с трудом маневрируют и часто ломаются, подвергая операторов риску контратаки.

HIMARS меньше по размеру и маневреннее, что помогает прятаться от разведки противника. Экипажи работают внутри бронированной кабины. И данные системы быстрые: остановившись, они могут начать запуск ракет в течение двух-трех минут и сняться с места двигаться через 20 секунд после стрельбы.

— Вы нажимаете три кнопки. Несколько секунд, и система готова к стрельбе. У меня не хватит пальцев, чтобы пересчитать все преимущества HIMARS, — подчеркивает Валентин Коваль.

Другой ночью он направлял каждую систему в разные точки запуска в скоординированной атаке 24 ракетами на российские позиции. Ракеты пронеслись по небу и через несколько мгновений установки уже возвращались в безопасное место. На следующий день появилось видео с горящим российским штабом в Изюме. По словам Коваля, 17 российских военнослужащих были убиты, в том числе полковник и два майора. Еще более 20 военных были ранены, многие машины уничтожены.

Несколько дней спустя HIMARS нанес удар по российским военным казармам, что привело к тяжелым потерям. Во время третьей атаки все четыре установки были нацелены на позиции противника в одном городе. Еще один удар был нанесен по россиянам в Зимогорье (Луганская область) примерно в 50 километров от линии фронта.

Из-за высокой стоимость в 155 тысяч долларов за ракету ВСУ сосредотачивают огневую мощь на особо важных целях, таких как военные штабы, склады оружия и казармы, а не на отдельных российских танках или артиллерийских системах. Ожидается, что такая тактика заставит Москву отводить силы с линии фронта, что еще больше усложнит и без того напряженную логистику.

Киев просит у Вашингтона возможность наносить еще более глубокий удар по удерживаемой Россией территории, но пока администрация президента США Джо Байдена не сообщала, что предоставит тактические ракеты, которые могут бить на 300 километров.

-- Мы мечтаем иметь для HIMARS боеприпасы большей дальности, чтобы поражать более значимые цели, — добавил Валентин Коваль.

В списке желаний украинского лейтенанта российские взлетно-посадочные полосы и командные пункты, а также мост, который Россия построила после оккупации Крыма в 2014 году.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что в ближайшие дни США объявят о новом пакете военной помощи Украине на 800 миллионов долларов, который будет включать современные западные системы ПВО и ракетные системы HIMARS.