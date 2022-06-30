Президент США Джо Байден заявил, что в ближайшие дни США объявят о новом пакете военной помощи Украине на 800 млн долларов, который будет включать современные западные системы ПВО и ракетные системы HIMARS.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Мадриде 30 июня.

По словам американского президента, эта помощь будет включать «новые западные противовоздушные системы, больше артиллерии и боеприпасов, радарные системы для артиллерии и дополнительные боеприпасы для HIMARS и зенитных установок».

Джо Байден напомнил, что в Украину уже пришли первые системы HIMARS и добавил, что еще больше установок поступит от других партнеров.

Также американский лидер отметил, что с тех пор, как он вступил в должность президента, США предоставили Украине военную помощь в общей сложности на 7 миллиардов долларов.

Напомним, что министр обороны Алексей Резников призвал Запад отреагировать на обстрелы Украины 26 июня: в частности, лишить РФ доступа к военным технологиям и развернуть в Украине системы ПВО и ПРО.

О необходимости поставок в Украину современных систем противоракетной обороны заявил также глава Офиса президента Андрей Ермак.

Издание CNN со ссылкой на информированный источник сообщило, что уже на этой неделе Вашингтон огласит передачу Украине системы противовоздушной обороны класса «земля-воздух» NASAMS.