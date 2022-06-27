Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о необходимости поставок в Украину современных систем противоракетной обороны.

Об этом он сказал в Telegram, комментируя утренние обстрелы Киева 26 июня.

Он акцентировал, что российские войска продолжают воевать против мирного населения Украины, нарушая все правила ведения войны.

— Россияне снова ударили по Киеву. Ракеты попали в жилой дом и детский сад. Они (россияне, – прим.) продолжают воевать с мирными людьми, нарушая все правила войны. У них нет чести, совести и смелости. Необходимо как можно скорее признать Россию страной – спонсором терроризма, – написал он.

Андрей Ермак также отметил, что Украине нужны современные системы ПРО и этот вопрос обсуждается с союзниками.

— От страны-террориста оградит оружие. И оно поможет нашей армии победить россиян на поле боя, – добавил он.

Напомним, что российская авиация утром 25 июня нанесла 44 ракетных удара по областям Украины. В частности, под атакой оказались Житомирская и Черниговская области. В частности, восемь ракетных ударов сегодня утром прозвучало в Николаеве и области.

Также сообщалось, что российские войска 22 июня нанесли удар по Николаеву управляемыми ракетами. На двух частных предприятиях, где хранились горюче-смазочные материалы, возник пожар. К его ликвидации привлекли 17 единиц спецтехники и 64 пожарных.