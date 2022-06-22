Российские войска сегодня, 22 июня, нанесли удар по Николаеву управляемыми ракетами. В результате погиб один человек, еще два получили ранения, на двух частных предприятиях, где хранились горюче-смазочные материалы, возник пожар.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал городской голова Николаева Александр Сенкевич.

По его словам, в результате ракетных ударов повреждения также получили несколько пятиэтажек, школа и частные дома.

— Обстрелы производили управляемыми ракетами. На данный момент имеем информации о двух пострадавших предприятиях. Это два частных предприятия, на территории которых находились горюче-смазочные материалы и т.д. Одна школа у нас пострадала: выбиты окна, пострадала крыша. Пять пятиэтажных домов, там выбиты окна в подъездах и входные двери, — рассказал Александр Сенкевич.

Александр Сенкевич также рассказал, что на одном из предприятий возник масштабный пожар, который в настоящее время невозможно потушить.

— В результате попадания ракет по одному из предприятий, произошло возгорание материалов. У нас почти весь город находится в черном дыму. Спасатели работают. Там, фактически, должно все догореть, поскольку погасить это невозможно, — сообщил Александр Сенкевич.

Что касается жертв, то Александр Сенкевич сообщил об одном погибшем человеке, еще двое получили ранения.

— Информацию продолжаем собирать. Получили данные о частных домах, которые также были разгромлены: окна, двери, крыши повылетали, — добавил Александр Сенкевич.

Как сообщалось, на месте пожара на одном из предприятий работают 17 единиц спецтехники и 64 пожарных. Ликвидация пожара продолжается.

Напомним, сегодня, 22 июня, российские оккупанты снова нанесли ракетные удары по Николаеву. Было выпущено семь ракет.