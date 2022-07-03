Россияне, вероятно, установят контроль над территорией Луганской области в ближайшие дни.

Об этом идет речь в докладе американского Института исследования войны (ISW).

Отмечается, что вчера российским войскам удалось зайти в Лисичанск и продвинуться в черте города, однако украинские военные официально не объявляли о выводе войск из Лисичанска, но и не сообщали об оборонительных боях вокруг города.

По мнению американских аналитиков, российские силы могут установить контроль над оставшейся территорией Луганской области уже в ближайшие дни.

— Скорее всего, затем нанесут удар по украинским позициям в Северске, а затем повернут к Славянску и Бахмуту. Отвод украинских войск к Северску позволит украинским силам снизить риск немедленного окружения, но украинские силы могут продолжить отход с боями на рубеж возле трассы E40 из Славянска в Бахмут, — говорится в отчете.

Также аналитики прокомментировали сообщение Министерства обороны России о том, что 2 июля начальник Генштаба России Валерий Герасимов проинспектировал группировку российских войск в Украине.

— Российское руководство чувствительно к слухам о чистке высокопоставленных российских офицеров, — отмечают аналитики.

Также говорится, что Кремль, вероятно, стремится сохранить или восстановить доверие к российскому военному руководству на фоне серьезной организационной реструктуризации, неудач и большого количества жертв, как ранее сообщал ISW.

Как сообщалось, ВСУ отбили наступательные действия оккупантов на трех направлениях, в частности Харьковском, Славянском и Донецком. Под Бахмутом продолжаются боевые действия после попытки российского штурма, враг пытается закрепиться в Лисичанске.