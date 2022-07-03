ВСУ отбили наступательные действия оккупантов на трех направлениях, в частности Харьковском, Славянском и Донецком. Под Бахмутом продолжаются боевые действия после попытки российского штурма, враг пытается закрепиться в Лисичанске.

Об этом в Facebook информирует Генеральный штаб ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. С 1 июля начата ротация подразделений вооруженных сил Беларуси в Брестской области. Усиливается система противовоздушной обороны за счет подразделений Восточного военного округа РФ.

На Северском направлении противник продолжает обеспечивать усиленную охрану участка границы. Кроме того, враг обстрелял с территории РФ позиции сил обороны и гражданскую инфраструктуру вблизи Бачевска и Волковки Сумской области.

На Харьковском направлении враг ведет оборону занятых ранее позиций. Обстреливал из артиллерии населенные пункты. Вражеский штурм недалеко от Прудянки ВСУ успешно отбили. Противник нанес авиаудары недалеко от Мосьпанова и Гракова.

На Славянском направлении оккупанты обороняются. Обстреляли населенные пункты из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Неоднократно безуспешно пытались вести штурмовые действия недалеко от Мазановки. Получили отпор и отошли. Враг применяет комплексы радиоэлектронной борьбы.

На Донецком направлении основные усилия оккупанты сосредоточивают на закреплении на позициях в районе города Лисичанск и Верхнекаменки. Вели наступательные действия вблизи Белогоровки, успеха не имели, вынуждены отойти.

На Бахмутском направлении враг совершал обстрелы неподалеку от Новолуганского и Майского. Нанес авиаудары вблизи Покровского. Пытается вести наступление в районе населенного пункта Спорное, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник обстреливал позиции ВСУ в районах населенных пунктов Пески, Невельское, Новомихайловка, Новоданиловка, Полтавка, Белогорье, Ольговское и Каменское. Штурмовыми действиями враг пытается улучшить тактическое положение в районе населенного пункта Спартак.

На Южнобугском направлении противник сосредотачивает усилия на недопущении продвижения подразделений сил обороны на вероятных направлениях наступления. Совершал систематические обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Ивановка. Российские оккупанты наносят систематические ракетные удары на Николаевском направлении.

В северо-западной части Черного моря корабельная группировка черноморского флота продолжает выполнять задачи по блокированию морских коммуникаций и ведению разведки. В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа «Калибр».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин, вероятно, мобилизует российскую экономику и промышленность для поддержки текущих военных усилий в Украине.