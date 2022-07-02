Президент России Владимир Путин, вероятно, мобилизует российскую экономику и промышленность для поддержки текущих военных усилий в Украине.

Об этом говорится в аналитической записке американского Института изучения войны (ISW) по оценке российской наступательной кампании 1 июля.

Кремль предложил Госдуме РФ принять поправку в федеральные законы об обеспечении вооруженных сил РФ, которая вводит «специальные меры в экономической сфере», обязывающие российские предприятия, независимо от формы собственности, предоставлять необходимое обеспечение «специальным военным и контртеррористическим операциям», отмечают в ISW.

Поправка запрещает российским предприятиям отказываться принимать государственные заказы на проведение таких операций и позволяет кремлю изменять контракты и условия труда рабочих, например, заставлять их работать в ночное время или по праздникам.

В описании поправки кремль отметил, что продолжающаяся в Украине так называемая «специальная военная операция» выявила дефицит поставок, в частности материалов, необходимых для ремонта военной техники, и заявил, что российским чиновникам необходимо «концентрировать усилия в отдельных секторах экономики».

Кроме того, российские власти, вероятно, принимают меры по интеграции Запорожской атомной электростанции (АЭС) в российскую энергетическую систему, что противоречит предыдущим заявлениям России о том, что Запорожская АЭС будет продавать электроэнергию Украине.

Напомним, экс-советник немецкого канцлера, дипломат Кристоф Хойсген призвал западных лидеров отказаться от идеи любых переговоров с Россией, пока она не понесет болезненное поражение в Украине.