Экс-советник немецкого канцлера, дипломат Кристоф Хойсген призвал западных лидеров отказаться от идеи любых переговоров с Россией, пока она не понесет болезненное поражение в Украине.

Об этом пишет Die Welt.

Глава Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что европейские страны должны отбросить дипломатии с Москвой, пока оккупационная армия не покинет Украину.

— Вы больше никогда не сможете договориться с Путиным, потому что он нарушил все договоренности, заключенные с ним. Он не может быть партнером, — сказал Кристоф Хойсген.

По его словам, после приговора Международного уголовного суда российский президент будет жить в ожидании ареста.

— Путин пользуется иммунитетом до тех пор, пока его не аннулирует международный суд. В настоящее время как глава государства он может путешествовать, не опасаясь ареста, — отметил политический советник.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц видит мало шансов на прекращение войны в Украине дипломатическим путем.