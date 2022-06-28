Канцлер Германии Олаф Шольц видит мало шансов на прекращение войны в Украине дипломатическим путем.

Об этом он заявил после саммита G7, пишет издание Bild.

— К сожалению, можно заметить, что Россия продолжает войну с неизменной жестокостью. Так что мы не в ситуации, когда можно предсказать конец, – сказал Олаф Шольц.

Он добавил, что «в какой-то момент» будет договоренность между президентами России и Украины – «но сейчас это не так».

— Пока речь идет больше о том, чтобы поддерживать давление на Россию, чтобы вообще сделать конец войны возможным и Россия осознала, что не может диктовать условия мира. Об этом сейчас идет речь, – сказал Олаф Шольц.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц считает, что отношения с Россией уже не могут вернуться к уровню, существовавшему до полномасштабного российского вторжения в Украину.