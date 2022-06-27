Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что отношения с Россией уже не могут вернуться к уровню, существовавшему до полномасштабного российского вторжения в Украину.
Как сообщает Европейская правда со ссылкой на Zeit, об этом Олаф Шольц заявил в видеообращении по итогам второго дня саммита «Большой семерки» в Германии.
— В отношениях с Россией нельзя вернуться во времени до российского нападения на Украину, – заявил он.
Канцлер Германии также подчеркнул, что из-за войны в Украине международные отношения испытывают длительный и глубокий удар, а Россия нарушила все международные соглашения о сотрудничестве между государствами.
Олаф Шольц отметил, что президент Украины Владимир Зеленский наглядно изобразил ситуацию в Украине и поблагодарил за международную поддержку, которая потребуется еще долгое время в будущем.
— Мы все продолжим поддерживать Украину в ее обороне от России, – сказал канцлер.
Ранее сообщалось, что посол Украины в Германии Андрей Мельник хочет извиниться перед канцлером Олафом Шольцем за свое заявление о «ливерной колбасе».
Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что отношения с Россией уже не могут вернуться к уровню, существовавшему до полномасштабного российского вторжения в Украину.
Как сообщает Европейская правда со ссылкой на Zeit, об этом Олаф Шольц заявил в видеообращении по итогам второго дня саммита «Большой семерки» в Германии.
— В отношениях с Россией нельзя вернуться во времени до российского нападения на Украину, – заявил он.
Канцлер Германии также подчеркнул, что из-за войны в Украине международные отношения испытывают длительный и глубокий удар, а Россия нарушила все международные соглашения о сотрудничестве между государствами.
Олаф Шольц отметил, что президент Украины Владимир Зеленский наглядно изобразил ситуацию в Украине и поблагодарил за международную поддержку, которая потребуется еще долгое время в будущем.
— Мы все продолжим поддерживать Украину в ее обороне от России, – сказал канцлер.
Ранее сообщалось, что посол Украины в Германии Андрей Мельник хочет извиниться перед канцлером Олафом Шольцем за свое заявление о «ливерной колбасе».