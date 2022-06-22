Посол Украины в Германии Андрей Мельник хочет извиниться перед канцлером Олафом Шольцем за свое заявление о «ливерной колбасе».

Об этом пишет Bild, сообщает Европейская правда.

— Это заявление, о котором я по прошествии, конечно, сожалею. Я лично извинюсь перед ним, — сказал Андрей Мельник.

Посол добавил, что его заявление было «дипломатически неуместным» и «оскорбило многих людей не только в Германии».

В начале мая Андрей Мельник раскритиковал отказ Шольца от визита в Киев. «Притворяться обиженной ливерной колбасой звучит не очень по-государственному», — сказал посол.

Напомним, посол США Бриджит Бринк заявила, что Украина не потерпит поражение, и Вашингтон будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько нужно.