Турция покупает украденное россиянами украинское зерно, которое доставляют из временно оккупированного Крыма российские и сирийские судна с выключенными радарами, говорится в расследовании «Схем».
«Несмотря на утверждение властей Турции, что страна не покупает у России украинское зерно с оккупированных территорий, журналисты «Схем» приводят доказательства обратного», – говорится в аннотации к расследованию.
Оккупанты выключают радары на судах, которыми вывозят украинское зерно из Крыма в турецкие порты, но этот систематический процесс регулярно попадает на снимки со спутника, доступ к которым получили журналисты.
Они также получили сопроводительные документы на зерно, «которое крупными партиями импортирует Турция». Происхождение товара в них указано как «Крым, Россия».
Зерно, согласно расследованию, грузится в порту «Авлита» (Севастополь), куда его свозят с оккупированных украинских территорий Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. Об этом не раз открыто заявляли представители оккупантов.
Турция покупает украденное россиянами украинское зерно, которое доставляют из временно оккупированного Крыма российские и сирийские судна с выключенными радарами, говорится в расследовании «Схем».
«Несмотря на утверждение властей Турции, что страна не покупает у России украинское зерно с оккупированных территорий, журналисты «Схем» приводят доказательства обратного», – говорится в аннотации к расследованию.
Оккупанты выключают радары на судах, которыми вывозят украинское зерно из Крыма в турецкие порты, но этот систематический процесс регулярно попадает на снимки со спутника, доступ к которым получили журналисты.
Они также получили сопроводительные документы на зерно, «которое крупными партиями импортирует Турция». Происхождение товара в них указано как «Крым, Россия».
Зерно, согласно расследованию, грузится в порту «Авлита» (Севастополь), куда его свозят с оккупированных украинских территорий Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. Об этом не раз открыто заявляли представители оккупантов.