Турция покупает украденное россиянами украинское зерно, которое доставляют из временно оккупированного Крыма российские и сирийские судна с выключенными радарами, говорится в расследовании «Схем».

«Несмотря на утверждение властей Турции, что страна не покупает у России украинское зерно с оккупированных территорий, журналисты «Схем» приводят доказательства обратного», – говорится в аннотации к расследованию.

Оккупанты выключают радары на судах, которыми вывозят украинское зерно из Крыма в турецкие порты, но этот систематический процесс регулярно попадает на снимки со спутника, доступ к которым получили журналисты.

Они также получили сопроводительные документы на зерно, «которое крупными партиями импортирует Турция». Происхождение товара в них указано как «Крым, Россия».

Зерно, согласно расследованию, грузится в порту «Авлита» (Севастополь), куда его свозят с оккупированных украинских территорий Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. Об этом не раз открыто заявляли представители оккупантов.



