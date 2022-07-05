Крупнейшие азиатские покупатели российского сжиженного природного газа (СПГ) заявили, что пока не получали запроса на оплату поставок в российских рублях. В «Газпроме» выдвинули предложение о расширении схема оплаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на западные СМИ.

Предложение об оплате в рублях поступило всего через несколько дней после того, как Россия приступила к прекращению работы завода по производству СПГ «Сахалин-2» в ответ на западные санкции, что вызвало обеспокоенность по поводу поставок у крупнейших покупателей, таких как Япония и Южная Корея.

Россия уже потребовала от европейских покупателей нефти и газа платить в рублях, поскольку ее экономика, отрезанная от мировой финансовой системы, переживает самый серьезный кризис со времен распада Советского Союза в 1991 году. Получение платежей за экспорт энергоносителей в рублях помогает Москве обходить санкции и финансировать войну в Украине

Кирилл Полоус, заместитель начальника управления российской газодобывающей компании «Газпром», заявил, что «Газпром» предложил расширить схему «рубли за газ» за счет включения сжиженного природного газа (СПГ).

Представители крупнейшего японского импортера СПГ JERA и южнокорейской государственной Korea Gas Corp (KOGAS) заявили, что компании еще не получили просьбы об оплате поставок СПГ в рублях.

На Россию приходится около 8% мировых поставок СПГ, при этом 40 млрд кубометров сжиженного газа в год поступает в основном с «Сахалина-2» и Ямал СПГ, крупнейшего в России завода СПГ Новатэка.

Основными долгосрочными покупателями СПГ с завода на Ямале являются китайские CNPC, Gazprom Marketing & Trading, Naturgy, Novatek и TotalEnergies.

Это предложение не должно вызывать удивления, поскольку в результате этого шага все платежи за газ, будь то трубопроводный или в виде СПГ, взимаются Газпромом в рублях по его усмотрению, сказал Тилак Доши, управляющий директор Doshi Consulting.

— Казалось бы, российская схема «газ за рубли» была направлена в первую очередь на ЕС и США за их одностороннюю экспроприацию российских валютных резервов, а не на их азиатских потребителей СПГ, таких как Южная Корея и Япония, которые являются важными покупателями российского газа СПГ, — добавил он.