Цены на электроэнергию в Европе установили ценовой рекорд на фоне сокращения поставок российского газа и стремительного роста цен на голубое топливо.

Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на западные СМИ.

Немецкие контракты на электроэнергию с поставкой в следующем году, которая считается рыночным эталоном, достигли самых высоких в истории котировок на торгах в понедельник – цена выросла на 13% до 325 евро за МВт-час. Такие отметки превзошли предыдущий рекорд, установленный в декабре. С начала года аналогичный контракт во Франции удвоился до 366 евро за МВт-час.

На цены электроэнергии оказывает сильное влияние стоимость газа, используемого для производства электроэнергии. В Европе цены на газ выросли до самого высокого уровня за четыре месяца до более чем 1800 долларов за тысячу кубометров и выросли более чем в четыре раза с прошлого года из-за сокращения поставок Газпрома.

Ситуация усугубляется из-за проблем с обслуживанием большого количества атомных станций Франции. Соседние страны сжигают дополнительный газ для производства электроэнергии для Франции в условиях, когда Европа пытается сохранить поставки на зиму.

Уильям Пек, аналитик рынка электроэнергии в аналитической фирме ICIS, считает, что высокие цены на электроэнергию свидетельствуют о том, что трейдеры все чаще прогнозируют ограниченные поставки газа на срок не менее года.

— Газ обладал недостаточными инвестициями в новую производственную инфраструктуру во время пандемии, однако спрос вернулся быстрее, чем люди ожидали. Цены начали расти год назад, Российско-украинская война всколыхнула все, — сказал он.

Ранее в Германии заявили о том, что прекращение подачи газа по трубам «Северного потока-1» может стать бессрочным.

Теперь Германия готовится к нормированию энергии на случай нехватки газа этой зимой.