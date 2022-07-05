Правительство Австралии приняло решение об отмене пошлин на импорт из Украины на один год.

Как передает Укринформ, об этом говорится в заявлении министра торговли и туризма страны Дона Фаррелла.

— Правительство Австралии объявило об отмене пошлин на импорт в Австралию из Украины. Эта мера, которая является частью пакета поддержки, озвученного премьер-министром по итогам его визита в Киев, вступает в силу (с 4 июля, —прим.)Такой шаг следует за аналогичными действиями наших международных партнеров, таких как Европейский Союз и Великобритания, — сказал он.

По словам Дона Фаррелла, в 2021 году украинский импорт в Австралию составил около 122 миллиона долларов. Он также добавил, что решение правительства предусматривает снижение пошлин с 5% до нуля в течение 12 месяцев на ряд производимых в Украине товаров. При этом акцизные сборы на топливо, алкогольные и табачные изделия останутся в силе.

— Австралия осуждает одностороннюю, незаконную и безнравственную агрессию России против народа Украины. Наше текущее решение демонстрирует нашу приверженность поддержке экономики Украины, поскольку она имеет дело с продолжающимися разрушительными последствиями от вторжения России, — отметил министр.

Напомним, что Австралия ввела санкции против 16 россиян в ответ на вторжение РФ в Украину — в перечне родственники президента РФ Путина, чиновники и бизнесмены, а также Алина Кабаева, имеющая близкие личные отношения с Владимиром Путиным.