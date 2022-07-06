Футбольный клуб «Партизан» входит в число лучших команд Сербии, регулярно побеждая во внутреннем чемпионате. Однако на европейском уровне это относительно скоромный коллектив, который практически никогда не добивался хороших результатов на международной арене. Лучшим их достижением можно считать выход в финал Лиги Чемпионов в далеком сезоне 1965/1966. А если вы болеете за этот клуб, то на его игры позволяет делать выгодные ставки лучшая букмекерская контора Таджикистан — это 1xbet.tj/ru/.

Тот розыгрыш ЛЧ для команды начался с игры с «Нантом» в предварительном раунде. В нем клубы играли между собой за проход выхода в основную сетку турнира, и «Партизан» смог обыграть своего оппонента. Так, по сумме двух матчей счет был 2:4 в пользу сербов, и именно они прошли дальше. А если вы хотите делать ставки на все будущие матчи этих команд, то делайте это в лучшей букмекерской конторе Таджикистана – 1xBet.

Дальше по сетке турнира «Партизан» сыграл с такими клубами:

«Вердер», Германия.

«Спарта Прага», Чехия.

«Манчестер Юнайтед», Англия.

«Реал» Мадрид, Испания.

В большинстве случаев «черно-белые» были аутсайдерами в своих парах, но сенсационно им удалось дойти аж до финала ЛЧ. А сможет ли команда повторить свой успех в будущем – на это можно делать ставки на каждый матч в режиме реального времени на сайте http://1xbet.tj/ru/live/.

Как Партизан шел до финала

В первом раунде «Партизан» играл с относительно простым оппонентом – «Вердером». И уже в первой встрече сербы смогли добыть комфортное преимущество, обыграв соперника со счетом 3:0. В ответной встрече «Вердер» попытался отыграться, но забил всего один гол, одержав победу. Этого было недостаточно для прохода в следующий тур, и «Партизан» вышел в четвертьфинал. А на все матчи плей-офф ЛЧ можно делать ставки в лайве на 1xBet.

В четвертьфинале сербской команде предстояло показать невероятный камбэк против «Спарты» Прага. Так, первая их встреча закончилась уверенной победой чехов со счетом 4:1. Казалось, что отыграться у «черно-белых» нет шансов, но в ответной встрече они показали уверенную игру, разгромив оппонента со счетом 5:0. Общий счет стал 6:4 в пользу «Партизана». Ана такие невероятные камбэки можно делать ставки в линии 1xbet.tj/ru/line/.

Полуфинальная игра была против «Манчестер Юнайтед», который считался явным фаворитом. Однако уже в первой игре «Партизан» выиграл со счетом 2:0. В ответной же встрече же «красные дьяволы» праздновали победу со счетом 1:0, однако ее было недостаточно для выхода в финал турнира. А в решающей игре сезона «Партизан» встретился с «Реал» Мадридом, который уже давно пытался вернуть себе звание чемпиона. И в этот раз им это удалось – «сливочные» обыграли сербскою команду со счетом 2:1.Так закончился самый успешный год для «Партизана» в Лиге Чемпионов, но на сайте 1xBet вы можете делать ставки на их будущие успехи.

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