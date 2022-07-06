Если вы хотите чем-то занять себя, но не желаете скачивать игру на смартфон или компьютер объемом в несколько гигабайт, можно попробовать нечто другое, но не менее увлекательное. Речь идет о «гугл играх», которые доступны онлайн в обычных поисковиках типа Google.

Примером может являться игра Гугл Змейка на странице https://gamesgo.net/ru/google-snake/ или Pacman - одна из самых знаменитых серий, вышедших на игровых автоматах. На сегодня существует уже тысячи подобных проектов, которые отличаются незамысловатым сюжетом, но способны увлечь вас надолго.

Как все начиналось

Что представляют собой дудлы Google? Простыми словами – это эксклюзивные и оригинальные изменения традиционного логотипа Google на вашей главной странице, которые происходят с определенной периодичностью.

Эти популярные дудлы Google постоянно меняются, чтобы отмечать особые случаи, памятные даты, дни рождения, события в истории, праздники. С изменением логотипа появились и интересные игры Google дудл, которые следуют аналогичной концепции.

На самом деле все началось в 2010 году, когда компания Гугл представила первую среди всех популярных гугл-дудлов игру Google Pacman! в честь 30-летия выхода оригинального Пакмана на аркадных автоматах. Таким образом, любой, кто посещает домашнюю страницу Google, может играть в Pac-Man со звуками оригинального музыкального сопровождения, просто щелкнув мышкой по логотипу.

Первая в своем роде Google игра Pacman в конечном итоге собрала свыше одного миллиарда геймеров во всех странах, став в итоге самым успешным и обсуждаемым проектом Google Doodle. Тем не менее, этот дудл проект был далеко не первым по списку.

Самый первый дудл Google, который когда-либо был выпущен, был посвящен регулярному событию – празднику Burning Man в США, чтобы сообщить растущей базе пользователей, что у основателей есть выходной день на мероприятие на случай сбоя сервера.

В 2001 году была сформирована специальная команда «Дудлеров», которая регулярно создавала самые популярные дудлы Google. Эти дудлы Google принимали различные формы онлайн-игр Google doodle, интерактивных видеороликов, а недавно и конкурсов Google doodle.

Просто и увлекательно

Популярная тенденция игр Google Doodle, взявшая начало с 30-летия Pacman, вскоре продолжилась. С тех пор на различных специальных мероприятиях Google выпускает веселые беззаботные игры Google онлайн, в которые можно играть, просто нажав на кнопку «Мне повезет» на логотипе.

Эта тенденция продолжилась и во время пандемии COVID-19, когда Google снова выпустил свои популярные дудлы Google, в честь Игнаца Земмельвейса за то, что он научился правильно мыть руки. В апреле 2020 года было выпущено еще больше бесплатных игр Google Doodle, чтобы поднять настроение всем тем, кто из-за пандемии вынужден проводить все время дома в изоляции.

Самое приятное то, что теперь вы можете играть в игры гугл-дудл, а также игры Google онлайн на любом устройстве:

компьютере;

ноутбуке;

планшете;

смартфоне.

Главное иметь доступ к интернету и использовать для запуска игр любой браузер.

В рамках акции «Оставайтесь и играйте дома с популярными прошлыми дудлами» компания Google анонсировала новые онлайн-игры Google каждый день в течение 10 дней подряд, что означает для многих встречу со знакомыми игровыми механиками и персонажами из детства.

Если вы никогда не пробовали играть ни в один из популярных проектов Google Doodle, настало время попробовать эти игры прямо сейчас. Вы можете познакомиться с некоторыми из них на сайте Gamesgo.net. Основное достоинство подобных проектов – минимум требований к устройству, на котором вы будете играть, а также простота освоения.

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