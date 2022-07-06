Запойный алкоголизм – болезнь, которая может проявляться из-за стрессов, психологических травм, психиатрических болезней. Люди до сих пор думают, что алкоголиком можно стать просто так, по собственному желанию. Это неправда. Человек никогда не будет уничтожать свои отношения, здоровье, карьеру просто потому, что ему захотелось пить и ничего не делать. Такое поведение вызвано тем, что люди не могут испытывать радость, покой. Так происходит либо из-за стрессов, либо потому, что есть определенные нарушения на генетическом уровне. В любом случае, такие расстройства нужно лечить у психолога, а не пытаться создать иллюзию с помощью алкоголя.

Но из-за негативного отношения к психиатрии, вместо того, чтобы как можно раньше идти к специалисту, люди решают выпить. В нашем обществе употребление спиртных напитков одобряется, поэтому люди пьют, будучи уверенными в том, что делают себе лучше. И не замечают, как дозы увеличиваются, психологическое состояние ухудшается и начинаются запои.

Запойный алкоголизм страшен тем, что человек не может себя контролировать. Выпив одну рюмку он пьет еще и еще. Ему все равно, что пить, с кем, он отдает последние деньги, может украсть, нанести увечье. Единственное, что его интересует – алкоголь. Все остальное теряет смысл. И из-за этого люди совершают неадекватные действия, наносят вред себе и другим.

За тем, как человек находится в запое, нельзя просто наблюдать. Но и самостоятельно такую проблему его близкие решить не смогут. Поэтому важно не терять время и обратиться к специалисту, который поможет решить проблему. Нужно найти клинику, в которой бригада выезжает на вызов в любое время суток и выводит человека из запоя в домашних условиях.

Как происходит вывод из запоя и где можно получить помощь врачей

Всю информацию про выведение из запоя легко можно найти в этой статье: https://narko-centr.com.ua/vyvod-iz-zapoja/. Нужно понимать, что после того, как состояние человека улучшается, нужно сразу начать лечение в стационаре. Если этого не сделать, запои будут повторяться, а семья алкоголика просто будет тратить деньги на выведение из запоя. Чтобы убедить зависимого можно использованность методики, про которые рассказывают психологи наркоцентра.

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