В августе в Украине инфляция достигла около 23% в годовом измерении, а ценовая динамика была более сдержанной, чем прогнозировал регулятор.

Об этом сообщил на брифинге замглавы НБУ Сергей Николайчук.

— В июле инфляция ускорилась до 22,2% в годовом исчислении. По предварительным оценкам Национального банка, в августе она составила около 23%. Ценовая динамика в целом была более сдержанной, чем прогнозировал Национальный банк, – сказал Сергей Николайчук.

Сергей Николайчук пояснил, что это связано прежде всего со более быстрым, чем ожидалось, снижением стоимости горючего вследствие удешевления нефти на мировых рынках и налаживания внутренней логистики. Однако инфляционное давление остается значительным. Эффекты войны, в том числе разрушение производств и логистики, в дальнейшем оказывают определяющее влияние на цены почти всего потребительского набора товаров и услуг.

Значительную роль в сдерживании инфляции продолжит играть фиксация тарифов на услуги ЖКХ. Несмотря на высокие мировые цены на энергоносители (газ и электроэнергию), их стоимость для бытовых потребителей будет оставаться неизменной в течение текущего отопительного сезона, поэтому влияние этого фактора на инфляционную динамику будет ограничено.

По прогнозам Нацбанка, в 2022 году инфляция в Украине составит 31%, а ВВП сократится на треть. В следующем году ожидается возвращение экономики к росту, а инфляционной динамики – к понижению.

Напомним, что Национальный банк Украины оставил учетную ставку на уровне 25%.