Поступления в местные бюджеты Николаевской области от налога на доходы физических лиц из заработных плат военных сохранятся.

В этом заверил народный депутат Украины Александр Пасечный, представляющий 127 округ Николаевской области в Верховной Раде.

Он напомнил, что недавно Министерство финансов Украины выступило с инициативой относительно формирования Государственного бюджета. В частности, поступило письмо в адрес областных военных администраций с указанием формировать доходы местных бюджетов без учета налога на доходы физических лиц из заработных плат военных.

— Для прифронтовой Николаевщины и областного центра это означало бы финансовый крах и фактически катастрофу. Ведь сегодня именно НДФЛ от военных является основным налогом, наполняющим местные бюджеты. За счет которого содержится социальная сфера, инфраструктура, ведутся ремонтные работы пострадавших в результате российской агрессии объектов. Только по предварительным подсчетам Николаев мог бы потерять две трети своего бюджета в следующем году, а область остаться миллиардными поступлениями. Конечно, такая ситуация недопустима, — подчеркнул Александр Пасичный.

Он сообщил, что обсудил проблему лично во время встреч с главой Николаевской областной военной администрации Виталием Кимом, Николаевским городским головой Александром Сенкевичем, главой Очаковской ТГ Сергеем Бычковым.

— Они отметили, что в пределах своих полномочий предпринимают определенные шаги, чтобы Минфин отозвал или пересмотрел свое предложение. Со своей стороны объяснил, что на законодательном уровне у нас не вносились изменения в Налоговый кодекс. Также Комитет Верховной Рады Украины по бюджету, в котором я работаю, еще не видел этих предложений, мы их будем рассматривать в течение сентября. Сейчас только проходит планирование. При планировании возможны ошибки, перекосы, - отметил Александр Пасичный.

Александр Пасичный в ближайшее время планирует встретиться с представителями Минфина и доказать свою позицию по несвоевременности решения — формировать доходы местных бюджетов без налога на доходы физических лиц из заработных плат военных.

— На сегодняшний день уже сделаны реальные шаги в этом направлении. Я доказал свою позицию, на которую уже есть ответная положительная для нашей области реакция. На всех уровнях всегда подчеркиваю, что именно Николаевщина, которая имеет особый статус как прифронтового региона, где ведутся боевые действия, должна иметь финансовые преференции во время войны. Мы, безусловно, отстроим нашу область! Совершенно точно сюда придут серьезные инвестиции. Николаев и область станут еще лучше, чем до войны. Но все это будет после нашей ПОБЕДЫ! А сегодня Николаевщине требуется государственная финансовая поддержка. И мы ее получим! – заверил Александр Пасичный.

Накануне Николаевский городской голова Александр Сенкевич объяснил, почему в публичном доступе нет информации о ситуации с наполнением и использованием бюджета города. По его словам, в бюджете есть секретная составляющая, однако пообещал предоставить депутатам отчет.