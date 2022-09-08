Николаевский городской голова Александр Сенкевич объяснил, почему в публичном доступе нет информации о ситуации с наполнением и использованием бюджета города. По его словам, в бюджете есть секретная составляющая, однако пообещал предоставить депутатам отчет.

Об этом Александр Сенкевич заявил, отвечая на вопросы депутата Татьяны Домбровской во время сессии горсовета сегодня, 8 сентября.

Как известно, во время сессии городского совета, которая состоялась 28 июля, Татьяна Домбровская обратилась к городскому голове с просьбой предоставить информацию о ситуации с бюджетом города. Глава Николаева пообещал подготовить отчет и предоставить его депутатам на ближайшей сессии, однако этого не произошло.

Александр Сенкевич сообщил, что использование городскими властями бюджета ограничено постановлениями Кабинета Министров, поэтому город не может использовать, в частности, средства, предусмотренные на капитальные ремонты и т.п., так называемые капитальные вложения.

— Городской совет и исполком сегодня работают исключительно по законам Украины, регламентирующим его работу во время военного положения. Вопрос об использовании бюджетных средств для капитальных расходов запрещен постановлениями 590 и 169. На сегодняшний день городской совет не использую средства для капитальных расходов, даже для закупки каких-то отдельных вопросов. Для этого мы проводили недавно встречу с Ассоциацией городов, например для того, чтобы завершить ремонт приемного отделения 3 больницы, и принимать туда раненых людей, мы не можем этого сделать, потому что у нас нет на это средств, это запрещено постановлениями Кабмина, - сказал он. мэр города.

Также городской голова отметил, что предоставит в ближайшее время депутатам информацию о ситуации с бюджетом, однако заявил, что там есть секретная составляющая, а потому ее нельзя объявлять вообще.

– На сегодняшний день мы подготовим вам информацию о наполнении бюджета. Эту справку мы подаем ежемесячно на облгосадминистрацию. По результатам 8 месяцев мы разошлем всем депутатам по почте. Единственное, что я прошу вас эту информацию не разглашать, потому что там есть некоторые интересные моменты, о которых не нужно знать людям, которые это могут использовать. Конечно, без депутатов ничего не принимается. И вот вопросы, касающиеся финансирования отдельных предприятий, финансовых гарантий и так далее, сегодня мы рассматриваем их. Это вопрос «Николаевоблтеплоэнерго», например. Конечно, мы дадим эту информацию. Да, на самом деле, я не подготовил отчет. Но по результатам 9 месяцев мы пригласим Святелик Веру Евгеньевну, которая доложит информацию о бюджете города Николаева. Может, мы сделаем закрытое заседание, чтобы отдельные люди не могли его смотреть, потому что там есть информация, которая сегодня имеет секретную составляющую, - сказал Александр Сенкевич.

В конце концов Александр Сенкевич заявил, что депутаты получат всю информацию о бюджете до 14 сентября.

Напомним, глава фракции «Слуга народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская предложила ликвидировать городской совет из-за того, что исполнительная власть игнорирует запросы депутатов.