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Глава фракции «Слуга народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская предложила ликвидировать городской совет из-за того, что исполнительная власть игнорирует запросы депутатов.
С таким заявлением депутат выступила на сессии Николаевского горсовета сегодня, 8 сентября, обращаясь к мэру Александру Сенкевичу.
— На прошедшей сессии, состоявшейся 28 июля, я обратилась к вам с просьбой предоставить информацию о финансовой ситуации города: доходах, расходах. Вы сказали, что не готовы и подготовитесь к этой сессии. Вы говорили, что перед сессией мы сможем заслушать департамент финансов на этот счет, получить справку о финансовом состоянии города. Я к чему говорю. О роли депутатов в местном самоуправлении. Месяц тому назад вы лично объявили. прошел месяц – и ничего из этого сделано не было. В порядке денома никакой информации об исполнении бюджета нет. Если местное самоуправление не нужно – давайте ликвидируем в Николаеве городской совет, назначим временную администрацию – пусть руководят. Зачем депутатам тратить время, участвовать в заседаниях, если на их запросы никто не реагирует? - обратилась Татьяна Домбровская к городскому голове.
Как известно, во время сессии городского совета, которая состоялась 28 июля, Татьяна Домбровская обратилась к городскому голове с просьбой предоставить информацию о ситуации с бюджетом города. Глава Николаева пообещал подготовить отчет и предоставить его депутатам на ближайшей сессии, однако этого не произошло.
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Глава фракции «Слуга народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская предложила ликвидировать городской совет из-за того, что исполнительная власть игнорирует запросы депутатов.
С таким заявлением депутат выступила на сессии Николаевского горсовета сегодня, 8 сентября, обращаясь к мэру Александру Сенкевичу.
— На прошедшей сессии, состоявшейся 28 июля, я обратилась к вам с просьбой предоставить информацию о финансовой ситуации города: доходах, расходах. Вы сказали, что не готовы и подготовитесь к этой сессии. Вы говорили, что перед сессией мы сможем заслушать департамент финансов на этот счет, получить справку о финансовом состоянии города. Я к чему говорю. О роли депутатов в местном самоуправлении. Месяц тому назад вы лично объявили. прошел месяц – и ничего из этого сделано не было. В порядке денома никакой информации об исполнении бюджета нет. Если местное самоуправление не нужно – давайте ликвидируем в Николаеве городской совет, назначим временную администрацию – пусть руководят. Зачем депутатам тратить время, участвовать в заседаниях, если на их запросы никто не реагирует? - обратилась Татьяна Домбровская к городскому голове.
Как известно, во время сессии городского совета, которая состоялась 28 июля, Татьяна Домбровская обратилась к городскому голове с просьбой предоставить информацию о ситуации с бюджетом города. Глава Николаева пообещал подготовить отчет и предоставить его депутатам на ближайшей сессии, однако этого не произошло.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга