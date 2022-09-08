Глава фракции «Слуга народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская предложила ликвидировать городской совет из-за того, что исполнительная власть игнорирует запросы депутатов.

С таким заявлением депутат выступила на сессии Николаевского горсовета сегодня, 8 сентября, обращаясь к мэру Александру Сенкевичу.

— На прошедшей сессии, состоявшейся 28 июля, я обратилась к вам с просьбой предоставить информацию о финансовой ситуации города: доходах, расходах. Вы сказали, что не готовы и подготовитесь к этой сессии. Вы говорили, что перед сессией мы сможем заслушать департамент финансов на этот счет, получить справку о финансовом состоянии города. Я к чему говорю. О роли депутатов в местном самоуправлении. Месяц тому назад вы лично объявили. прошел месяц – и ничего из этого сделано не было. В порядке денома никакой информации об исполнении бюджета нет. Если местное самоуправление не нужно – давайте ликвидируем в Николаеве городской совет, назначим временную администрацию – пусть руководят. Зачем депутатам тратить время, участвовать в заседаниях, если на их запросы никто не реагирует? - обратилась Татьяна Домбровская к городскому голове.