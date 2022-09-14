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Сегодня, 14 сентября, в рамках реализации «зерновой инициативы» из портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный» вышли 5 судов со 153 тысяч тонн продовольствия.
Они направляются в страны Азии и Европы, сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.
— За 1,5 месяца работы «зернового коридора» через порты Большой Одессы экспортировано 3,1 млн. тонн агропродукции. Всего из украинских портов вышли 134 судна с агропродукцией для стран Азии, Европы и Африки, отметили в ведомстве.
Напомним, российский президент Владимир Путин хочет изменить направление вывоза зерна и прочего продовольствия из Украины.
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Сегодня, 14 сентября, в рамках реализации «зерновой инициативы» из портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный» вышли 5 судов со 153 тысяч тонн продовольствия.
Они направляются в страны Азии и Европы, сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.
— За 1,5 месяца работы «зернового коридора» через порты Большой Одессы экспортировано 3,1 млн. тонн агропродукции. Всего из украинских портов вышли 134 судна с агропродукцией для стран Азии, Европы и Африки, отметили в ведомстве.
Напомним, российский президент Владимир Путин хочет изменить направление вывоза зерна и прочего продовольствия из Украины.