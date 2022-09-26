Американская компания Apple заявила, что будет производить свой новейший iPhone 14 в Индии, поскольку технологический гигант переносит часть своего производства из Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В новой линейке iPhone 14 представлены принципиально новые технологии и важные функции безопасности. Мы рады, что iPhone 14 будет производиться в Индии», – говорится в заявлении Apple.

Аналитики JP Morgan ожидают, что Apple перенесет около 5% производства iPhone 14 с конца 2022 года в Индию, являющуюся вторым по величине рынком смартфонов в мире после Китая.

К 2025 году Apple может производить каждый четвертый iPhone в Индии.

Компания представила флагманский iPhone 14 на мероприятии в начале этого месяца, где она сосредоточилась на обновлении безопасности, а не на новых ярких технических характеристиках, за исключением новых часов, ориентированных на приключения.

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