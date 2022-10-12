Нацбанк Украины с 2023 года начнет выводить из обращения старые купюры номиналом в 5, 10, 20 и 100 гривен. Их будут заменять монетами (5 и 10 гривен) и новыми купюрами (20 и 100 гривен).

Об этом пишет пресс-служба НБУ.

Там отметили, что речь идет о купюрах 2003—2007 годов выпуска.

— Главная цель такого решения — повысить качество наличных в обращении (ввиду износа банкнот предыдущего поколения, которые уже достаточно длительное время обращаются), улучшить наличные расчеты и их удобство для населения. Для Национального банка важно, чтобы находящаяся в обращении национальная валюта Украины была надежной и качественной. Украинцы должны быть уверены, что наличные, полученные в торговой сети, кассе банков или в их банкоматах, действительно платежные, защищенные и надлежащего качества, — подчеркнули в НБУ.

Изъятие из обращения старых купюр будет происходить следующим образом: Нацбанк больше не будет отправлять в кассы банков старые купюры, а в банках не будут выдавать старые банкноты — их собирать и передавать на утилизацию.

В НБУ отмечают, что старые купюры остаются действительным платежным средством. Но благодаря таким шагам со временем их будет в обращении все меньше.

Напомним, в следующем году Украина потребует не менее 38 миллиардов долларов внешнего финансирования.