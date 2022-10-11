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В следующем году Украине нужно будет не меньше 38 миллиардов долларов внешнего финансирования.
Об этом сообщил глава Национального банка Андрей Пышный.
– Следующий год будет непростым. 38 миллиардов долларов – общая потребность в финансировании. Его привлечение – это общее дело для всех правительственных организаций, над которым мы будем работать, – отметил он.
Андрей Пышный настаивает, что очень важно продолжать предметные, конструктивные переговоры с международными партнерами, чтобы получить ресурс, который сегодня необходим Украине, чтобы выстоять, победить и начать программу восстановления.
Напомним, участники переговоров по проекту краткосрочного бюджета правительства США в Конгрессе согласились включить около 12 миллиардов долларов новой помощи Украине в ответ на запрос администрации Байдена.
В следующем году Украине нужно будет не меньше 38 миллиардов долларов внешнего финансирования.
Об этом сообщил глава Национального банка Андрей Пышный.
– Следующий год будет непростым. 38 миллиардов долларов – общая потребность в финансировании. Его привлечение – это общее дело для всех правительственных организаций, над которым мы будем работать, – отметил он.
Андрей Пышный настаивает, что очень важно продолжать предметные, конструктивные переговоры с международными партнерами, чтобы получить ресурс, который сегодня необходим Украине, чтобы выстоять, победить и начать программу восстановления.
Напомним, участники переговоров по проекту краткосрочного бюджета правительства США в Конгрессе согласились включить около 12 миллиардов долларов новой помощи Украине в ответ на запрос администрации Байдена.