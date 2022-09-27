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Участники переговоров по проекту краткосрочного бюджета правительства США в Конгрессе согласились включить около 12 миллиардов долларов новой помощи Украине в ответ на запрос администрации Байдена.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, пишет Экономическая правда.
Законопроект также будет содержать финансирование для переселенных афганских беженцев.
Такая помощь Украине предусмотрена в течение первых трех месяцев 2023 финансового года, начинающегося с 1 октября. То есть, 12 миллиардов долларов помощи предусмотрены до конца 2022 года календарного года.
Ранее в сентябре президент США Джо Байден обратился в Конгресс с просьбой выделить 11,7 млрд долларов в рамках новой чрезвычайной военной и экономической помощи Украине.
Белый дом заявляет, что средства необходимы для поддержки темпов оказания помощи Украине в течение первых трех месяцев 2023 финансового года.
Согласно планам правительства, в 2023 году Украина будет просить у США макрофинансовую помощь в размере 1,5 миллиарда долларов ежемесячно, или 18 миллиардов долларов в год.
До полуночи пятницы, 30 сентября, Конгресс должен принять бюджетный законопроект, временно финансирующий работу правительства США до принятия закона о бюджете на 2023 фискальный год.
Ранее сообщалось, что Украина получила от США зенитно-ракетные комплексы NASAMS. Но для закрытия воздушного пространства от российских ракет их еще недостаточно.
Участники переговоров по проекту краткосрочного бюджета правительства США в Конгрессе согласились включить около 12 миллиардов долларов новой помощи Украине в ответ на запрос администрации Байдена.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, пишет Экономическая правда.
Законопроект также будет содержать финансирование для переселенных афганских беженцев.
Такая помощь Украине предусмотрена в течение первых трех месяцев 2023 финансового года, начинающегося с 1 октября. То есть, 12 миллиардов долларов помощи предусмотрены до конца 2022 года календарного года.
Ранее в сентябре президент США Джо Байден обратился в Конгресс с просьбой выделить 11,7 млрд долларов в рамках новой чрезвычайной военной и экономической помощи Украине.
Белый дом заявляет, что средства необходимы для поддержки темпов оказания помощи Украине в течение первых трех месяцев 2023 финансового года.
Согласно планам правительства, в 2023 году Украина будет просить у США макрофинансовую помощь в размере 1,5 миллиарда долларов ежемесячно, или 18 миллиардов долларов в год.
До полуночи пятницы, 30 сентября, Конгресс должен принять бюджетный законопроект, временно финансирующий работу правительства США до принятия закона о бюджете на 2023 фискальный год.
Ранее сообщалось, что Украина получила от США зенитно-ракетные комплексы NASAMS. Но для закрытия воздушного пространства от российских ракет их еще недостаточно.