Украина получила от США зенитно-ракетные комплексы NASAMS. Но для закрытия воздушного пространства от российских ракет их еще недостаточно.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CBS.

— Я хочу поблагодарить президента США Джо Байдена и Конгресс за то, что мы получили NASAMS. Это системы противовоздушной обороны. Но, поверьте, этого даже близко недостаточно», — подчеркнул президент Украины.

NASAMS – это передвижной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с ракетами, самолетами и другими воздушными целями на малых и средних высотах.

Ранее сообщалось, зенитно-ракетные комплексы NASAMS усилят противовоздушную оборону Украины, но говорить о закрытии неба после их получения не стоит.