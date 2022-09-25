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Украина получила от США зенитно-ракетные комплексы NASAMS. Но для закрытия воздушного пространства от российских ракет их еще недостаточно.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CBS.
— Я хочу поблагодарить президента США Джо Байдена и Конгресс за то, что мы получили NASAMS. Это системы противовоздушной обороны. Но, поверьте, этого даже близко недостаточно», — подчеркнул президент Украины.
NASAMS – это передвижной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с ракетами, самолетами и другими воздушными целями на малых и средних высотах.
Ранее сообщалось, зенитно-ракетные комплексы NASAMS усилят противовоздушную оборону Украины, но говорить о закрытии неба после их получения не стоит.
Украина получила от США зенитно-ракетные комплексы NASAMS. Но для закрытия воздушного пространства от российских ракет их еще недостаточно.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CBS.
— Я хочу поблагодарить президента США Джо Байдена и Конгресс за то, что мы получили NASAMS. Это системы противовоздушной обороны. Но, поверьте, этого даже близко недостаточно», — подчеркнул президент Украины.
NASAMS – это передвижной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с ракетами, самолетами и другими воздушными целями на малых и средних высотах.
Ранее сообщалось, зенитно-ракетные комплексы NASAMS усилят противовоздушную оборону Украины, но говорить о закрытии неба после их получения не стоит.