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Зенитно-ракетные комплексы NASAMS усилят противовоздушную оборону Украины, но говорить о закрытии неба после их получения не стоит.
Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает РБК-Украина.
— NASAMS-ы могли бы усилить существующую систему противовоздушной обороны, но о существенности можно говорить только тогда, когда будет достаточно этих комплексов, батарей и т.д., которые можно будет рассредоточить по всей территории страны, прикрывая и крупные города и важные государственные объекты., – объяснил Юрий Игнат.
По его словам, на сегодняшний день говорить о том, что у Украины будет много этих комплексов вряд ли можно «не все сразу».
— Это только первый шаг по предоставлению Украине современных зенитных систем, которые будут у нас на вооружении, а дальше уже по «протоптанной тропе», возможно, будем обновлять эшелон ПВО, – говорит Юрий Игнат.
Он обратил внимание и на то, что этот комплекс не дальнобойный, радиус его действия до 40 км.
— Но очень серьезное преимущество NASAMS – это скорость, мобильность и мощные маневровые ракеты, способные поражать ракеты, в том числе оперативно-тактические комплексы, – подчеркнул представитель Воздушных сил.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский ответил на электронную петицию с требованием предоставить Николаеву дополнительные системы противовоздушной обороны.
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Зенитно-ракетные комплексы NASAMS усилят противовоздушную оборону Украины, но говорить о закрытии неба после их получения не стоит.
Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает РБК-Украина.
— NASAMS-ы могли бы усилить существующую систему противовоздушной обороны, но о существенности можно говорить только тогда, когда будет достаточно этих комплексов, батарей и т.д., которые можно будет рассредоточить по всей территории страны, прикрывая и крупные города и важные государственные объекты., – объяснил Юрий Игнат.
По его словам, на сегодняшний день говорить о том, что у Украины будет много этих комплексов вряд ли можно «не все сразу».
— Это только первый шаг по предоставлению Украине современных зенитных систем, которые будут у нас на вооружении, а дальше уже по «протоптанной тропе», возможно, будем обновлять эшелон ПВО, – говорит Юрий Игнат.
Он обратил внимание и на то, что этот комплекс не дальнобойный, радиус его действия до 40 км.
— Но очень серьезное преимущество NASAMS – это скорость, мобильность и мощные маневровые ракеты, способные поражать ракеты, в том числе оперативно-тактические комплексы, – подчеркнул представитель Воздушных сил.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский ответил на электронную петицию с требованием предоставить Николаеву дополнительные системы противовоздушной обороны.