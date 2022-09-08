Президент Владимир Зеленский у здания ОГА, уничтоженного ракетным ударом россиян

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на электронную петицию с требованием предоставить Николаеву дополнительные системы противовоздушной обороны.

Как сообщалось, электронная петиция президенту Владимиру Зеленскому относительно передачи Николаеву современной системы противовоздушной обороны набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей.

Президент отметил, что Николаев — один из городов, наиболее страдающих от «нечеловеческих, преступных действий российского агрессора».

«Совершенно очевидно, что российские захватчики из-за неспособности победить украинские войска на поле боя открыто, цинично, полностью игнорируя нормы и принципы международного гуманитарного права, наносят ракетные удары по жилым районам украинских городов и поселков, убивают мирное население и уничтожают объекты гражданской инфраструктуры по всей территории нашего государства. К сожалению, больше всего от таких бесчеловечных, преступных действий российского агрессора страдают прифронтовые населенные пункты, в том числе город Николаев, который мужественно противостоит российским оккупантам», — написал он в ответе.

Как отметил Владимир Зеленский, защита Николаева осуществляется в общей системе противовоздушной обороны Украины. По его словам, надежное закрытие украинского неба является одной из наиболее актуальных задач сектора безопасности и обороны.

«Руководством государства реализуется ряд мер, направленных на усиление системы противовоздушной обороны Украины и обеспечение прикрытия от ударов противника с воздуха как группировок Вооруженных сил Украины, так и административно-политических центров и гражданской инфраструктуры на всей территории нашего государства», — отметил Владимир Зеленский.

По словам президента, проведенные встречи и переговоры со странами-партнерами должны принести результаты по вопросу улучшения ПВО для защиты Николаева.

«Уверен, что современные средства противовоздушной обороны, которые должны поступить в Вооруженные силы Украины от международных партнеров, помогут нам защитить граждан Украины, в том числе жителей города Николаева, от российского ракетного террора», — отметил президент.